Actualidade

A próxima temporada do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), em Lisboa, terá produções em estreia no Porto, cumprindo-se o objetivo do atual diretor artístico, Patrick Dickie, de levar espetáculos líricos e sinfónicos a mais pessoas.

A propósito da temporada 2017/2018, hoje anunciada por este teatro nacional, Patrick Dickie, nomeado há um ano diretor artístico, disse em entrevista à agência Lusa que a intenção foi criar uma "programação diversificada para diferentes públicos".

"Significa que o São Carlos, o Coro e a Orquestra [Sinfónica Portuguesa] não se definem pelo edifício onde estão. Força-nos a ter uma conversa diferente com o público. Senão estávamos aqui sentados à espera que as pessoas chegassem. (...) Acredito que se cada projeto tiver um ponto de vista forte, encontrará o seu próprio público", afirmou o programador inglês.