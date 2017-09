Actualidade

O exército da Birmânia retirou as acusações contra três jornalistas detidos em junho após uma visita a uma zona controlada pelas guerrilhas, informou hoje a Associação para a Assistência de Presos Políticos (AAPP).

Além de terem retirado as acusações contra Lawi Weng (do jornal The Irrawaddy), Aye Nai e Pyae Phone Naing (da rádio Democratic Voice of Burma), os militares também deixaram cair a denúncia contra outras três pessoas que ajudaram os jornalistas a chegar à zona rebelde.

"Acreditamos que vão ser libertados hoje", assinalou a AAPP numa mensagem publicada na rede social Twitter.