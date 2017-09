Actualidade

O centro da tempestade tropical Lidia encontrava-se, hoje de madrugada, muito perto da linha da costa e pode tocar terra nas próximas horas no noroeste do México, informou o Sistema Meteorológico mexicano (SMN).

No último boletim, o SMN indicou que densas nuvens da tempestade cobrem o sul da Baixa Califórnia Sul, com as previsões a apontarem que as chuvas torrenciais e intensas devem continuar a cair nas próximas horas naquele estado e no golfo da Califórnia.

Pelas 22:15 de quinta-feira (04:15 de hoje em Lisboa), a tempestade Lidia, que se formara no dia anterior no Oceano Pacífico a partir de uma depressão tropical, estava a 70 quilómetros a noroeste do cabo San Lucas, movendo-se para nordeste a uma velocidade de 17 quilómetros por hora.