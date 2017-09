Actualidade

As autoridades indianas elevaram hoje para 33 o número de mortos na derrocada de um edifício residencial na cidade de Bombaim, no oeste do país.

Equipas de resgate prosseguiram durante a passada noite com os trabalhos de remoção dos escombros do prédio residencial, de quatro andares, localizado na área densamente povoada de Bhendi Bazar, no centro da capital financeira da Índia, que desabou pelas 08:40 de quinta-feira (04:10 em Lisboa).

Entre as vítimas mortais figuram 22 homens, oito mulheres e três crianças.