Islamabad, 01 set (Lusa) ­- Pelo menos 15 pessoas morreram, na sequência de inundações que afetam há dois dias Carachi, no sul do Paquistão, onde as chuvas provocaram o caos e paralisaram a atividade industrial e económica, disse hoje fonte oficial.

O diretor da Autoridade de Gestão de Desastres de Sindh, província da qual Carachi é capital, disse que a maioria das mortes ocorreu por eletrocução e, em menor número, na sequência da queda de muros ou por afogamento.

"As zonas mais baixas da cidade estão inundadas. Estamos a utilizar bombas para retirar a água. Se hoje não cair muita chuva, talvez consigamos drenar estas áreas", afirmou Salman Shah.