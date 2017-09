Actualidade

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reuniu-se hoje com o imperador Akihito, no último dia da visita oficial ao Japão, após uma cimeira na véspera com o homólogo nipónico, Shinzo Abe.

Akihito, de 83 anos, recebeu May no Palácio Imperial de Tóquio, onde ambos caminharam durante aproximadamente 20 minutos de forma descontraída, indicou um porta-voz da Casa Imperial japonesa.

Entre outros temas, falaram sobre a princesa Kako, segunda neta dos imperadores, que vai mudar-se, este mês, para o Reino Unido para estudar na Universidade de Leeds, onde também foi aluno o pai de Theresa May, disse a mesma fonte sobre o encontro, no fim da viagem da responsável britânica.