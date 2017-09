Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês afirmou hoje que os franceses que combatem pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) que sejam detidos no Iraque devem ser levados à justiça daquele país.

Em entrevista à emissora RTL, Jean-Yves Le Drian estimou entre 600 e 700 o número de franceses que combatem nas fileiras do EI no Iraque, destacando que as crianças, que serão poucas, estão protegidas pela Convenção da ONU sobre os menores, pelo que decorrem trabalhos para que possam ser repatriadas.

O chefe da diplomacia francesa insistiu que os homens e mulheres que lutaram contra as forças iraquianas "devem ser julgados pela justiça iraquiana", ainda que com a devida assistência por parte das representações diplomáticas de França.