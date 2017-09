Pedrógão Grande

Seis feridos na sequência do incêndio que deflagrou em junho em Pedrógão Grande continuam hospitalizados, dois dos quais bombeiros, informou o gabinete de crise que acompanha a resposta da Saúde.

O bombeiro da corporação de Castanheira de Pera que está internado no Hospital de Santa Maria (Lisboa) "está em boa recuperação" e o outro operacional hospitalizado no São João (Porto) também recupera, já estando a "respirar por si", disse à agência Lusa o membro do gabinete de crise da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) António Morais, sublinhando que a recuperação, nos dois casos, "ainda vai demorar o seu tempo".

No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) continuam internados três feridos, dois dos quais na unidade de queimados e uma mulher na ortopedia, face às "várias fraturas" que sofreu, referiu.