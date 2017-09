Actualidade

O Supremo Tribunal do Quénia anulou a reeleição do Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, alegando irregularidades, e convocou novo escrutínio para daqui a dois meses.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, o candidato da oposição, Raila Odinga, alegou que os votos eletrónicos tinham sido pirateados e manipulados a favor do Presidente Uhuru Kenyatta, que ganhou um segundo mandato com mais de metade dos votos.

Kenyatta foi declarado vencedor no passado dia 11 de agosto, com 54,27% dos votos, contra os 44,74% conseguidos por Odinga, que aos 72 anos se candidatava pela quarta vez, depois de ter sido derrotado em 1997, 2007 e 2013.