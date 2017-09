Actualidade

O Sporting informou hoje ter chegado a acordo com os ingleses do Leicester para a transferência do futebolista internacional português Adrien Silva, em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sporting Futebol, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários informar o mercado que chegou a acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos desportivos e económicos do jogador profissional de futebol Adrien Silva, estando o registo da mesma a aguardar confirmação da FIFA", pode ler-se na nota enviada à CMVM.

RPM // VR