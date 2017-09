Actualidade

O crescimento do setor manufatureiro britânico melhorou em agosto para 56,9 pontos, contra 55,3 pontos no mês anterior, o que se deve ao impulso dado pelas novas encomendas para os mercados interno e internacional, foi hoje divulgado.

O índice PMI do setor manufatureiro britânico, calculado pela empresa de serviços de informação financeira Markit, e que se reporta a agosto, sinaliza que o crescimento da economia está mais robusto e deve traduzir um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano.

O crescimento do índice PMI do setor manufatureiro em agosto está no nível mais alto desde há sete meses, esclarece o Markit, citado pela agência financeira Bloomberg.