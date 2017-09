Mundial2018

O médio Adrien Silva e o defesa-central Bruno Alves integraram hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, no Estádio do Bessa, no qual marcaram presença os atletas que não jogaram na quinta-feira frente às Ilhas Faroé.

O 'capitão' dos 'leões', que tinha sido dispensado pelo selecionador nacional, Fernando Santos, para tratar da sua transferência para o Leicester, encontra-se de volta ao serviço dos 'AA'.

Bruno Alves também voltou aos treinos da seleção depois de ter ficado de fora do 'onze', frente às Ilhas Faroé, devido a uma gastroenterite.