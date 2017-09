Actualidade

O crescimento do setor manufatureiro na Alemanha subiu para 59,3 pontos em agosto, fixando-se no nível mais alto desde abril de 2001, indicou hoje a empresa de serviços de informação financeira Markit.

Esta aceleração do crescimento ficou a dever-se ao aumento da produção, a novas encomendas e à exportação, refere o Markit citado pela agência financeira Bloomberg.

O crescimento do índice PMI do setor manufatureiro alemão de 58,1 pontos em julho para 59,3 pontos em agosto, traduz o vigor da atividade da maior economia da zona euro no terceiro trimestre deste ano.