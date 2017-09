Actualidade

Um segundo homem, de 34 anos, foi detido hoje pelas autoridades francesas no âmbito do caso do desaparecimento de Maëlys de Araújo, de 9 anos, segundo uma fonte próxima do processo, noticiou o jornal francês Le Figaro.

Esta segunda detenção tem com objetivo investigar as declarações feitas pelo suspeito e que apresentam contradições, declarou a mesma fonte, de acordo com o diário francês.

Um primeiro homem preso na quinta-feira, - também com 34 anos e que era convidado do casamento em que Maëlys de Araújo estava com a família, viu a sua prisão prolongada em 24 horas para prestar mais declarações.