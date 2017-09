Actualidade

Apenas um dos 31 feridos do acidente ocorrido na quinta-feira na A1 entre um autocarro e um camião se encontra hoje internado no Hospital de Santarém, para "vigilância", disseram à Lusa fontes hospitalares.

A diretora clínica do Hospital Distrital de Santarém, Maria Lopes, disse à Lusa que neste hospital apenas permanece um dos feridos que na quinta-feira inspiravam mais cuidados e que está em observação e a aguardar exames complementares, sem que corra risco de vida.

No acidente ocorrido cerca das 18:00 de quinta-feira, ao quilómetro 61 da Autoestrada do Norte (A1), entre os nós de Santarém e do Cartaxo, devido ao embate da frente do autocarro com o veículo pesado, uma pessoa morreu, duas ficaram feridas com gravidade e 29, entre elas cinco crianças, sofreram ferimentos ligeiros, segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.