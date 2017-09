Actualidade

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel defendeu hoje que, em Portugal, "os grandes defensores do isolacionismo" são o PCP e o BE e vaticinou que os Estados que apostem neste caminho irão definhar.

"Onde os políticos seguiram o nacionalismo, o isolamento, o umbiguismo, estes Estados em vez de estarem a fortalecer-se estão a definhar, o que é mais um argumento a favor da União Europeia", defendeu, numa intervenção sobre "Portugal e o futuro da Europa", na Universidade de Verão do PSD que decorre em Castelo de Vide (Portalegre).

O vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) criticou o "discurso encantatório" do populismo e acusou o PCP e o BE de, em Portugal, serem os defensores desse caminho.