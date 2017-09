Actualidade

Portugal subiu ao 34.º lugar no 'ranking' feminino de futebol da FIFA, hoje divulgado, com uma progressão de quatro lugares, devido à campanha no Europeu, disputado na Holanda.

A equipa das 'quinas', que tinha chegado ao Europeu depois de vencer a Roménia no 'play-off' (0-0, 1-0), ficou-se pela fase de grupos, mas venceu um dos jogos, diante da Escócia (2-1), e perdeu com a Inglaterra (2-1) e Espanha (2-0).

Foi por muito pouco - bastava um empate com as inglesas - que as comandadas de Francisco Neto não passaram aos quartos de final, acabando com os mesmos três pontos de Espanha e Escócia, mas com desvantagem no 'campeonato a três'.