Actualidade

O FC Porto treinou hoje no Olival, ainda sem dez internacionais, num momento em que os 'dragões' preparam o jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, em 09 de setembro, com o Desportivo de Chaves, no Estádio do Dragão (20:30).

Sérgio Conceição continua, face aos jogos das seleções, com o plantel a 'meio gás', sem Ricardo Pereira e Danilo (Portugal), Diogo Dalot (sub-21), Herrera, Corona e Reyes (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali) Maxi Pereira (Uruguai) e Aboubakar (Camarões).

O técnico portista ainda não conta a 100 por cento com o brasileiro 'Tiquinho' Soares, que, de acordo com o clube, mantém "o regime de treino integrado condicionado".