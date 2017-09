Avante!

Pelo segundo ano consecutivo, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, visita no sábado, ao início da tarde, a Festa do Avante!, a 'rentrée' política do PCP, estando previsto encontrar-se com dirigentes comunistas.

Uma semana depois de ter estado a assistir a um debate do Fórum Socialismo 2017, a 'rentrée' do BE, Pedro Nuno Santos prossegue com as visitas às iniciativas que marcam os regressos políticos dos partidos que apoiam parlamentarmente o Governo do PS e agendou para sábado a sua presença na 41.ª Festa do Avante!, nas quintas da Atalaia e do Cabo, Seixal.

Segundo informação avançada à agência Lusa por fonte do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos deverá chegar, acompanhado pela família, à Festa do Avante! ao início da tarde de sábado, estando previsto encontrar-se com membros do PCP, nomeadamente o líder da bancada parlamentar comunista, João Oliveira.