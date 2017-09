Actualidade

A taxa de desemprego nos Estados Unidos fixou-se em 4,4% em agosto, mais uma décima que no mês anterior, segundo o relatório do Departamento do Trabalho sobre a evolução do emprego norte-americano hoje divulgado.

Os economistas consultados pela agência financeira Bloomberg esperavam que a taxa de desemprego na maior economia do mundo recuasse para 4,3% no mês de agosto.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos, de 4,4% em agosto, corresponde ao nível mais elevado em 16 anos.