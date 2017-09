Vuelta

O ciclista italiano Matteo Trentin (Quick-Step Floors) venceu hoje pela terceira vez na Volta a Espanha, ao conquistar a 13.ª etapa, com o britânico Chris Froome (Sky) a segurar a liderança da geral individual.

O líder da camisola dos pontos, que já tinha vencido as quarta e 10.ª etapas, cumpriu a tirada de 198,4 quilómetros entre Coín e Tomares em 04:25.13 horas, à frente do italiano Gianni Moscon (Sky), segundo, e do dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb), terceiro, numa chegada ao 'sprint' em que Froome foi sétimo, evitando assim possíveis cortes e a perda de tempo para os restantes candidatos à vitória final.

No sábado, os ciclistas enfrentam uma ligação de 175 quilómetros, entre Écija e Jaén, que termina em alto, com uma chegada no topo da Serra da Pandera de contagem especial.