Actualidade

O Benfica anunciou hoje a venda do futebolista internacional grego Mitroglou aos franceses do Marselha por 15 milhões de euros, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o comunicado da SAD dos 'encarnados', o Benfica "chegou a acordo com o Olympique de Marselha para a transferência a título definitivo dos direitos do atleta Konstantinos Mitroglou pelo montante de 15 milhões de euros".

O clube da Luz anuncia também que "terá ainda direito a receber 50% do valor de venda sobre eventual futura transferência do referido atleta para um clube terceiro".