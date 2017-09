Actualidade

Mais de meia tonelada de peixes mortos foram retirados hoje do rio Ceira, informou a Câmara Municipal de Coimbra, que apelou à EDP "a abertura urgente" das comportas da barragem do Alto Ceira.

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Coimbra deslocou-se à zona do Cabouco, Coimbra, na terça-feira, tendo constatado "uma grande quantidade de peixes mortos" no rio Ceira, disse à agência Lusa fonte do comando territorial da GNR, referindo que a causa da morte dos peixes poderá estar relacionada com as cinzas provocadas pelo incêndio que lavrou na zona e que terão escorrido para o rio após a forte chuva de segunda-feira.

Durante o dia de hoje, elementos da Câmara Municipal de Coimbra (bombeiros sapadores e funcionários da divisão do ambiente) recolheram 520 quilos de peixe morto, que foram colocados em aterro. O "pessoal envolvido foi ainda forçado a utilizar máscaras devido ao cheiro nauseabundo", afirmou a autarquia em nota de imprensa enviada à agência Lusa.