Actualidade

Um acidente com um trator ao início da tarde provocou hoje a morte a um homem, na localidade de Motes, no concelho de Pombal, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, a corporação recebeu um alerta pelas 13:35 para o socorro de uma pessoa que estaria encarcerada debaixo do trator, numa zona de pinhal.

"Quando chegámos ao local, o senhor já não tinha sinais vitais e estava preso por baixo do trator, com indicação de que o acidente já teria acontecido há algumas horas", adiantou o comandante à Lusa.