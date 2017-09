Autárquicas

As candidaturas independentes às câmaras municipais são mais de 90, segundo dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições (CNE), mas os movimentos de cidadãos consideram que a alteração eleitoral não lhes facilitou a vida no confronto com os partidos.

Os grupos de cidadãos eleitores (designação oficial) apresentaram 93 candidaturas às câmaras municipais e 89 concorreram para assembleias municipais, segundo dados da CNE enviados hoje à agência Lusa.

Os números, com base nas candidaturas apresentadas nos tribunais "e sorteadas para efeitos de ordenação nos boletins de voto", não contemplam ainda o município de Albufeira (distrito de Faro), com pelo menos um movimento independente.