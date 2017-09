Pedrógão Grande

O Município de Figueiró dos Vinhos anunciou hoje que em conjunto com a associação Dignitude vai apoiar na aquisição de medicamentos 32 agregados familiares que foram vítimas dos incêndios de junho.

Segundo a vice-presidente da autarquia de Figueiró dos Vinhos, Marta Brás, foi assinado um protocolo com a associação Dignitude, no sentido de apoiar cidadãos afetados e/ou desalojados pelos incêndios de junho de 2017, assumindo o Município 50% do valor dos medicamentos da parte que não é comparticipada pelo Ministério da Saúde.

Os outros 50% serão pagos pela Dignitude, adiantou à agência Lusa Marta Brás, "o que permitirá às famílias sinalizadas como vítimas dos incêndios terem acesso gratuito à medicação de que necessitam".