Actualidade

Cerca de meia centena de húngaros, quase todos à procura de ver Cristiano Ronaldo, receberam hoje a seleção portuguesa de futebol, na quente cidade de Budapeste, onde domingo defronta os magiares, no apuramento para o Mundial2018.

Com os termómetros a marcarem 31 graus, a comitiva lusa chegou à unidade hoteleira em que vai ficar instalada, bem perto da zona histórica da cidade e junto ao Rio Danúbio, já passava das 19 horas locais (mais uma do que em Lisboa) e rapidamente os jogadores de Fernando Santos saíram do autocarro e entraram no edifício.

A única exceção foi o defesa central José Fonte, que distribuiu alguns autógrafos entre as dezenas de adeptos que aguardaram com ansiedade a chegada de Portugal ao hotel.