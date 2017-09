Actualidade

O realizador de "La La Land", Damien Chazelle, vai ser o produtor executivo e realizador de dois episódios da série "The Eddy", com estreia prevista para 2019 na Netflix, anunciou hoje a companhia de 'streaming'.

"The Eddy" trata-se de "um drama musical passado na Paris contemporânea e multicultural, centrado num clube de jazz, o seu dono, a banda do clube e a cidade caótica que os rodeia", de acordo com comunicado da Netflix.

A série vai ser filmada em França, com diálogos em francês, inglês e árabe.