O presidente do Sporting garantiu hoje que não recebeu qualquer proposta de nenhum clube para adquirir o médio internacional português William Carvalho e frisou que tem todo o interesse em satisfazer as pretensões dos futebolistas.

"Gostava que tivessem a noção que para o William Carvalho não houve uma única proposta. Viu-se milhões e milhões nas capas dos jornais, nas televisões, milhões que vinham de todo o lado, mas o Sporting não recusou, nem muito nem pouco. Não houve propostas. Algumas abordagens, mas isso tivemos pelo plantel todo", revelou.

À margem da apresentação do plantel sénior de goaball para a época 2017/18, que decorreu no auditório Artur Agostinho, em Alvalade, o líder 'leonino' esclareceu que o Sporting tem todo o interesse em concretizar boas transferências, conciliando com os interesses dos jogadores.