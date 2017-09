Actualidade

Os taxistas de Lisboa vão passar a dispor de uma nova funcionalidade de pagamento, através de um terminal que permite aos passageiros a utilização de cartão multibanco, foi hoje divulgado.

Numa parceira entre a ANTRAL (Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros), myPOS, a CNTD (Central Nacional de Táxis Digital) e a Mastercard, a nova solução de pagamento pretende "responder às mais modernas exigências e desafios acerca dos pagamentos nos serviços de táxi".

De acordo com Paulo Raposo, administrador da Mastercard em Portugal, a solução agora disponibilizada permite transações com cartão de crédito ou débito e pagamentos sem ser em dinheiro vivo, através da instalação no táxi de um terminal myPOS.