Actualidade

A prefeitura do Rio de Janeiro informou hoje que o Rock in Rio, que decorrerá nesta cidade brasileira entre 15 e 24 de setembro, deve atrair 700 mil pessoas ou cerca de 100 mil em cada dia do festival.

A projeção foi divulgada numa conferência de impressa realizada hoje no Rio de janeiro com o presidente de câmara da cidade, Marcelo Crivella, e a diretora do Rock in Rio, Roberta Medina, além de representantes de órgãos municipais.

"São esperadas 700 mil pessoas (...). Estamos bem preparados para receber esse grande público aguardado para o festival. O Rio está de braços abertos também para aqueles que estão vindo de outras cidades e Estados", disse Marcelo Crivella.