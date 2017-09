Actualidade

O avançado internacional 'canarinho' Gabriel Barbosa, novo reforço do Benfica, disse hoje ter chegado a um "grande clube" e elogiou os restantes brasileiros do plantel do tetracampeão português de futebol.

"Cheguei a um grande clube e é no Benfica que me quero concentrar. Quero aprender, dedicar-me e saber cada dia mais", atirou o brasileiro, de 21 anos, conhecido no futebol como 'Gabigol', em declarações à BTV.

O avançado vai jogar nos 'encarnados' por empréstimo dos italianos do Inter Milão, até final da temporada, sendo que os lisboetas ficam com opção de compra.