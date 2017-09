Mundial2018

Cabo Verde venceu hoje, na cidade da Praia, a África do Sul por 2-1, em jogo da terceira jornada do Grupo D africano, e relançou a corrida ao apuramento para o Mundial de futebol de 2018, na Rússia.

Depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas, Cabo Verde estava 'obrigado' a ganhar para continuar na luta por um inédito apuramento para a maior prova de seleções a nível mundial.

No Estádio Nacional, na cidade da Praia, Cabo Verde, única seleção lusófona nesta fase de apuramento, até começou a perder, quando aos 13 minutos Takelo Rantie inaugurou o marcador para a África do Sul, que entrou melhor no jogo.