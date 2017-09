Actualidade

O co-presidente do West Ham, David Sullivan, desmentiu sexta-feira o presidente do Sporting, Bruno Carvalho, afirmando que o clube da Primeira Liga inglesa de futebol fez uma proposta recorde do clube por William Carvalho.

"Não é nenhum segredo que fizemos uma oferta recorde do clube pelo William Carvalho, do Sporting, mas, infelizmente, essa oferta foi rejeitada há algumas semanas", afirmou David Sullivan, ao sítio oficial dos 'hummers'.

O dirigente do clube inglês entrou, assim, em contradição com as palavras do líder 'leonino', segundo o qual não chegou ao clube "uma única proposta" por William Carvalho.