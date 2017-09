Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência da passagem da tempestade tropical Lidia pelo estado de Baixa Califórnia Sul, no noroeste do México, informaram, esta sexta-feira, as autoridades.

A tempestade tropical Lidia tocou terra a oeste de La Paz, capital do estado da Baixa Califórnia Sul, pelas 07:15 de sexta-feira (14:15 em Lisboa).

A passagem da tempestade tropical deixou alagada a popular estância balnear de Los Cabos que também sofreu um 'apagão' em algumas zonas.