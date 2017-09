Actualidade

O FC Porto voltou a treinar hoje no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, numa sessão que contou com seis jogadores da equipa B, que integra a II Liga de futebol.

De acordo com a nota publicada no site dos 'dragões', na sessão de hoje não marcaram presença os jogadores que foram camados às respetivas seleções: Ricardo e Danilo (Portugal), Diogo Dalot (Portugal sub-21), Herrera, Corona e Reyes (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Maxi Pereira (Uruguai) e Aboubakar (Camarões).

Por sua vez, o avançado brasileiro Soares manteve o regime de treino integrado condicionado.