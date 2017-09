Actualidade

O Sporting, campeão português de andebol, qualificou-se hoje para a final de acesso à Liga dos Campeões, ao vencer os finlandeses do Cocks, por 31-27, no torneio preliminar, na Eslováquia.

Os 'leões', que ao intervalo venciam por 18-14, irão defrontar no domingo o vencedor do jogo entre os eslovacos do Presov e os austríacos do Alpla HC Hard, que se encontrarão ainda hoje.

Apenas o vencedor do torneio de qualificação integrará o grupo D da Liga dos Campeões, no qual terá como adversários o HC Metalurg, Montpellier HB, HC Motor Zaporozhye, Besiktas Mogaz HT e Chekhovskie Medvedi.