Actualidade

Conferencistas de 11 países participam a 16 e 17 de outubro, na ilha do Faial, num encontro internacional sobre a pesca de atum com recurso à arte de salto e vara, promovido pelo Governo dos Açores.

O evento, realizado em parceria com a Fundação Internacional de Salto e Vara (IPNLF), vai, segundo uma nota do gabinete de imprensa do executivo dos Açores, reunir líderes governamentais de vários países, bem como armadores, pescadores, associações do setor, comerciantes, indústria, investigadores e membros de organizações não-governamentais.

Um dos objetivos do evento é a partilha das melhores práticas, a par da identificação dos desafios relacionados com a utilização de artes de pesca artesanais em diferentes regiões, bem como a avaliação do potencial que representam em termos de valorização do pescado.