A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou hoje que a responsabilidade do partido atualmente é defender o aumento do rendimento disponível conseguido com o trabalho e recuperar os serviços públicos "atacados" durante o Governo PSD/CDS-PP.

Catarina Martins participou de manhã numa ação de pré-campanha, no Mercado de Benfica, com o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, onde apresentou as propostas do partido e ouviu queixas de cidadãos.

"Quem fala connosco vai reconhecendo que houve melhorias, mas também nos fala do tanto que ainda há por fazer. Das pensões que ainda são muito baixas, do salário que ainda não chega, das horas extraordinárias que não são pagas, das dificuldades no acesso à habitação e aos transportes. E essa exigência é uma exigência de quem vem tendo confiança numa nova situação política e vendo os resultados de uma economia que está a melhorar, mas aguarda que essa melhoria possa fazer efeito na vida concreta", disse.