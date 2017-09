Actualidade

O Sporting conquistou hoje a Supertaça portuguesa de futsal, ao derrotar o Benfica por 3-2, em jogo disputado no pavilhão Municipal Mário Mexia, em Coimbra.

Os 'leões' adiantaram-se logo aos dois minutos, por Anilton Varela, mas o Benfica reagiu e igualou seis minutos depois, através de Rafael Henmi, chegando o encontro igualado 1-1 ao intervalo.

A exemplo do primeiro tempo, o Sporting cedo voltou à vantagem, com um golo de Pedro Cary, aos 23, o Benfica também voltou a reagir, igualando cinco minutos depois, por Chaguinha, mas Anilton Varela, aos 31, 'bisou' no encontro e deu o 3-2 definitivo para o Sporting.