Actualidade

Seis municípios portugueses vão calcular a sua pegada ecológica num "projeto inovador a nível mundial", promovido pela Zero e que conta com a participação de universidades, informou hoje a associação ambientalista.

Os seis municípios - Almada, Bragança, Castelo Branco, Guimarães, Lagoa e Vila Nova de Gaia - vão participar num projeto que tem a duração de três anos e que procura no final ter calculada a pegada ecológica de cada um dos concelhos, bem como a sua biocapacidade (capacidade do ecossistema em produzir os recursos consumidos), disse à agência Lusa o dirigente da Zero Paulo Magalhães.

O projeto vai utilizar o instrumento de cálculo da pegada ecológica de cidades e regiões da Global Footprint Network, contando com a colaboração da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOOP) da Universidade de Aveiro, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.