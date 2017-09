Actualidade

As autoridades alemãs começaram hoje as operações de preparação para a retirada, no domingo, de cerca de 60 mil pessoas do oeste de Frankfurt, cidade onde se procederá à desativação de uma grande bomba da Segunda Guerra Mundial.

De acordo com o relato da agência de notícias espanhola Efe, as equipas de proteção civil fizeram hoje a mudança de cerca de 100 doentes internados numa clínica e duas dezenas de bebés que estavam internados num hospital de Frankfurt afetado pela possível zona perigosa do desmantelamento da bomba, a maior da história moderna da Alemanha.

A bomba foi encontrada na terça-feira, durante os trabalhos de construção de um bairro em Westend, em Frankfurt.