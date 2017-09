OE2018

O Governo considerou hoje que a acusação do líder do PSD de eleitoralismo em relação ao Orçamento do Estado para 2018 é um elogio porque significa que as medidas que estão a ser trabalhadas são "boas para o país".

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, esteve hoje à tarde no Seixal, na Festa do Avante!, a 'rentrée' do PCP, onde foi questionado pelos jornalistas sobre as acusações de Pedro Passos Coelho de o Governo socialista estar a fazer a discussão orçamental de uma forma que "não é séria" e com fins eleitoralistas.

"Obviamente que eu considero que é um elogio a acusação de eleitoralismo porque isso quer dizer que as medidas que estão a ser trabalhadas são boas para o país. E são, de facto", respondeu Pedro Nuno Santos.