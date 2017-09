Mundial2018

O selecionador português, Fernando Santos, voltou hoje a referir que não há margem de erro para Portugal poder alcançar o apuramento direto para o Mundial2018 de futebol e quer os jogadores a "200 por cento" frente à Hungria.

"Não há margem de erro, Portugal quer estar na fase final do Campeonato do Mundo, quer o apuramento direto. Vai ser um jogo difícil, perante uma equipa de qualidade que em sua casa tem feito um bom trabalho. Mesmo quando perdeu em casa com a Suíça, devia ter vencido o jogo. Mas estamos aqui para vencer", afirmou Fernando Santos.

O técnico de 62 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, da oitava jornada do grupo B de apuramento para o Mundial2018, na Arena Groupama, em Budapeste.