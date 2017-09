Actualidade

A seleção portuguesa de futebol fez hoje o habitual treino de adaptação ao Arena Groupama, em Budapeste, palco do duelo de domingo com a Hungria, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os jogadores convocados.

Nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, o selecionador português teve à sua disposição 24 jogadores, incluindo o médio Adrien Silva e o defesa-central Bruno Alves.

Adrien falhou o encontro com as Ilhas Faroé (5-1) devido a um problema na costela, tendo o mesmo acontecido com Bruno Alves, mas devido a uma indisposição.