Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares mostrou-se hoje convicto de que as negociações na Autoeuropa "vão correr bem" e será possível um acordo, pedindo serenidade e respeito pelas duas partes que estão a defender a sua posição.

Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas no final de um passeio pela Festa do Avante! - uma presença que enquanto governante acontece pelo segundo ano consecutivo -, tendo sido questionado sobre o impasse na Autoeuropa, cujos trabalhadores cumpriram na quarta-feira um dia de greve, a primeira paralisação por razões laborais na fábrica de automóveis de Palmela.

"Com alguma serenidade, respeitemos e vamos deixar que as negociações se desenrolem, porque nós temos a convicção plena de que elas vão correr bem e nós vamos ter um acordo e continuaremos com uma grande empresa em Portugal a produzir e a vender", enfatizou, no Seixal (distrito de Setúbal).