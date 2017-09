US Open

A tenista checa Karolina Pliskova, líder do 'ranking' mundial, apurou-se hoje para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, ao eliminar a chinesa Zhang Shuai em três 'sets'.

Pliskova perdeu o primeiro 'set' por 6-3 e conseguiu evitar um 'match point' no segundo parcial, quando perdia por 5-4, virando o 'set' a seu favor (7-5), para vir a conquistar o encontro, ao vencer o terceiro por 6-4.

Na próxima ronda, Pliskova, finalista do US Open no ano passado e uma das três jogadoras - além da espanhola Garbine Muguruza e a ucraniana Elina Svitolina - que podem terminar o Open dos Estados Unidos como número um mundial, vai defrontar a vencedora do embate entre a norte-americana Jennifer Brady e a romena Monica Niculescu.