Actualidade

O Benfica qualificou-se hoje para a segunda ronda da Taça EHF em andebol, ao vencer 35-28 os sérvios do Dínamo Pancevo, em jogo da segunda mão da primeira eliminatória, disputado no pavilhão da Luz, em Lisboa.

Com 19 golos de vantagem (39-20) do embate da véspera da primeira mão, as 'águias', que ao intervalo já venciam por 17-9, não precisaram elevar o ritmo, vencendo o encontro com uma difenreça de sete.

Na próxima eliminatória, o Benfica vai defrontar a equipa polaca do Gwandia Opole.