Mundial 49er

Os velejadores Jorge Lima e José Costa, que lutavam pelo pódio do Mundial de 49er, estiveram hoje menos bem que nas jornadas anteriores e encerram no 12.º lugar o campeonato que decorreu ao largo de Porto e Matosinhos.

Os portugueses, que estavam a um ponto do segundo lugar, somaram 10, 20, 9 e 14 pontos, o que levou a que caíssem do sétimo para o 12.º lugar final, com 47 pontos.

As condições meteorológicas não ajudaram em nada o Mundial que decorreu na frente atlãntico de Porto e Matosinhos, ao longo da semana, com três dias sem regatas, ora por falta de vento ou nevoeiro, ora por vento demasiadamente forte.