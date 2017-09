Actualidade

Soldados da Colômbia envolveram-se em confrontos com guerrilheiros, enquanto garantiam a segurança de observadores da ONU que recuperavam armas e explosivos de um esconderijo das FARC, indicaram, este sábado, fontes militares.

Os confrontos com os guerrilheiros do Exército Popular de Libertação (EPL), que tiveram lugar em El Cobre, no município de Hacarí, na região de Catatumbo, no nordeste da Colômbia, não fizeram mortos ou feridos, informaram fontes militares à agência de notícias espanhola Efe.

A Missão das Nações Unidas na Colômbia tem caráter político e não militar, pelo que polícias e militares internacionais que a integram andam desarmados, ainda que claramente identificados com os coletes azuis com o emblema daquele organismo.